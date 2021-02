A pesar del ritmo lento que parece que se está llevando a cabo en nuestro país con la vacuna contra el coronavirus, como diría aquel político ilustre "no estamos tan mal". Y es que, según los datos actualizados de vacunación de la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford, España está en el top 3 de países europeos con mayor porcentaje de ciudadanos inmunizados con el ciclo completo de las vacunas, es decir, que han recibido ya las dos dosis de alguno de los compuestos contra el covid19.