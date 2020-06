Simón recalca que ahora nos tenemos que preocupar por los brotes: "Nos van a tener en jaque durante todo este tiempo"

281 ingresados en UCI

A este respecto, ha matizado, eso “ no quiere decir que no existan situaciones de riesgo ”, estando “la mayor parte de ellos asociados a los posibles brotes detectados ”.

Preocupa el brote en Aragón por posible “transmisión no detectada”

La mayoría de los brotes se asocian a temporeros jóvenes

Así, “ahora mismo”, ha indicado, en “la mayoría” de los brotes el perfil del infectado se refiere a temporeros, a jóvenes trabajadores . “Son personas que por sus características van a tener en general casos más leves. No quiere decir que no haya graves. La edad media de casos que estamos detectando ahora está bajando mucho y muy deprisa . Hace solamente un mes era de 62 años, ahora mismo la edad media está en torno a los 50. En un mes los casos de ahora son casos mucho más leves y por definición en personas más jóvenes y sanas. Eso se ve en los datos que estamos teniendo”, ha dicho.

En este contexto, ha vuelto a referirse al brote de Aragón destacando: “Se está produciendo en trabajadores, no en personas mayores. Los casos son todos muy leves hasta la fecha. No creo recordar ninguno que haya requerido tratamiento en UCI. Los casos son más leves, hay algunas razones para ello. A medida que nos acercamos al final de la epidemia el porcentaje de casos leves frente a los graves es mayor y se detectas mucho es más fácil detectar leves. También detectamos antes y a lo mejor evitamos que un caso se convierta en grave”, ha reiterado, valorando esto último como “muy buenas noticias para el sistema sanitario” y llegando a afirmar que “las tendencias siguen hacia abajo y la evolución puede ser incluso mejor de lo que ya parece, que ya parece muy buena”.

Preocupación también por los casos importados

Cuestionado por los periodistas presentes en la sala al respecto del control de los viajeros que lleguen a España, Fernando Simón ha mostrado especial preocupación por aquellos que no sigan adecuadamente las normas sanitarias. Demandando responsabilidad individual y, por supuesto, que todos aquellos que presenten síntomas no viajen a ninguna parte , algo que, ha dicho, todo el mundo debería saber ya, el epidemiólogo ha pedido también que aquel que comienza a desarrollar síntomas “vaya al servicio sanitario”. Y a este respecto, precisamente, viene su temor, dado que siempre habrá quien, en contra de lo recomendado, no acuda al médico cuando tiene que hacerlo. “ Una persona que va de vacaciones lo último que quiere es irse a un hospital, y este es uno de los problemas que vamos a tener”, ha dicho, manifestando su preocupación.

Destacando que los asintomáticos también preocupan, pero destacando que “transmiten menos”, al igual que los casos leves, y explicando que los infectados “entre el día 7 y el día 10” dejan de transmitir, ha indicado que el temor se centra sobre todo en que “muchos” viajeros probablemente no harán caso y no irán al hospital.

“ Me preocupan más aquellos que vienen con síntomas claros y se toman los medicamentos suficientes para poder pasar los controles adecuados sin que los retengan. Espero que a nivel internacional sea un número muy reducido. No podemos evitar que alguno lo haga”, ha dicho.

"Las cosas habrían ido mejor si no hubiésemos tenido lo que sucedió en Italia"

Por último, cuestionado al respecto de la evolución de la epidemia durante todo este tiempo, Fernando Simón ha explicado, desde la perspectiva, lo difícil de prever la temporalidad de una pandemia que se disparó de una forma tan rápida. “Las cosas obviamente podían haber ido mucho mejor si no hubiéramos tenido lo que sucedió en Italia”, ha llegado a decir, explicando que “nos hemos dado cuenta cuando ha explotado”. “Yendo a lo que ha sucedido creo que vamos en la línea… Creo que vamos bien. Pero sí que es verdad que si no hubiera sucedido lo de Italia yo no me hubiera esperado esto. Si el riesgo hubiera venido del surueste China... Cuando empezó a venir de Italia las cosas cambiaron radicalmente. Hubiera sido difícil de imaginar en aquella época”, ha afirmado.