La nueva normalidad de los descerebrados: de Francia a Mallorca, León a Alicante, fiestas sin distancia ni mascarilla

En Mallorca, botellones

En León, un local infringe todas las normas con pista de baile y sin mascarillas

"Condenamos cualquier tipo de mala praxis en Hostelería y Turismo, y desde la asociación Hostelería de León ofrecemos toda la ayuda para hacer cumplir las normas al que lo necesite , pero queremos dejar claro que protegeremos al sector para que no paguen justos por pecadores ", afirman. "Estamos viviendo una situación de crisis sanitaria en la que la economía ha sufrido mucho, pero si no conseguimos entre todos reducir al mínimo las posibilidades de rebrote, la situación para León puede volverse más catastrófica", concluyen.

En Alicante, 101 sanciones en Cabo de la Huerta

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha señalado que "llevamos toda la semana con este fuerte dispositivo policial y lo advertimos vamos a ser inflexibles, vamos a multar y se mantendrán los controles, es necesario que los jóvenes tomen conciencia que el botellón está prohibido y no podemos aglomerarnos por el bien de la salud de todos para evitar nuevos contagios de COVID, no se va a bajar la guardia por ello llamo a la responsabilidad no sólo de la juventud sino también de sus familias".



En el operativo especial para vigilar la Cala Palmera y Cantalar, en el Cabo de la Huerta, la unidad Fox y el servicio nocturno de Policía Local desalojaron grupos de jóvenes realizando varios botellones, y los agentes impusieron el sábado cincuenta y seis denuncias de consumo de alcohol y el domingo treinta y tres, así como un total de once sanciones por tenencia y consumo de drogas, y una por ensuciar la zona con restos de vasos y botellas.