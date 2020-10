La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no ratificar las medidas del Ministerio de Sanidad que limitaban la movilidad en diez municipios de la región, incluida la capital, deja sin efecto la prohibición de entrar y salir de estas ciudades, pero siguen en vigor el resto de limitaciones, como las referentes a aforos y horarios. El embrollo es claro. A la espera de que la Comunidad de Madrid de las nuevas pautas, solo las zonas de Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado tienen restringida la movilidad. Por eso Almeida y Ayuso han pedido los madrileños que no salgan.

1.- ¿Podré salir y entrar de la capital y de los otros nueve municipios afectados por la orden ministerial del 2 de octubre?

2.- ¿Me podrán multar si, pese a las recomendaciones de las autoridades, abandono mi Comunidad?

En consecuencia, no se puede multar a quien no respete las restricciones de salida y de entrada de los municipios confinados, aunque las sanciones nunca se llegaron a poner a la espera de una ratificación judicial que finalmente nunca llegó. Hasta ahora los controles policiales se limitaban a informar.

3.- ¿Puedo quedar con mi familia o amigos?

4.- ¿Qué pasa con los parques y los jardines?

5.- ¿Siguen limitados los aforos en la hostelería?

Los bares y restaurantes no echan la persiana, tampoco las casas de juegos y apuestas, pero el aforo no sobrepasará el 50 % en espacios interiores y el 60 % en exteriores. Los establecimientos no podrán recibir nuevos clientes a partir de las diez de la noche, y la hora de cierre es una hora después, salvo servicios de entrega de comida a domicilio. El consumo en barra seguirá prohibido y no podrán sentarse más de seis comensales en una misma mesa.