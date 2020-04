Guantes: Cómo quitárselos de manera segura

Los guantes son, junto con las mascarillas, los acompañantes indispensables estos días en nuestras salidas a la calle. A pesar de que su uso todavía no está recomendado para la población general, si que pueden ser una manera sencilla y práctica de evitar el contagio. Pero su mal uso, puede llevarnos precisamente a contraer la enfermedad.

El Consejo General de Enfermería advierte de que un mal uso de esta herramienta puede provocar más daño que bien. Unos peligros que se multiplican al retirarlos de nuestras manos, el paso más complicado en su utilización. Además, advierten de que, al igual que las mascarillas , pueden provocar una falsa sensación de seguridad y piden que no relajemos las medidas de prevención.

Para su uso, los enfermeros recomiendan seguir unos pasos muy sencillos. No hay que usar guantes especiales y recomiendan los desechables de látex que se utilizan a diario, por ejemplo en la cocina. Antes de colocarlos, es imprescindible haber realizado un lavado de manos.

Para retirar los mismos, hay que tener en cuenta que no se debe tocar la parte externa directamente con las manos, ni tampoco se debe introducir esta zona en el interior. La clave es evitar que esta zona del guante no toque otras que no han tenido contacto con el exterior. Para ello, se debe realizar un pellizco en el primer guante y retirarlo, arrugándolo en la otra mano.