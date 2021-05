Las hospitalizaciones serán "cero" en octubre si se alcanza el 70% de inmunidad en agosto, según un estudio

'Machine Learning'

"Este estudio, basado en técnicas de 'Machine Learning', nos muestra que un rápido despliegue de la vacunación y que la población acceda a vacunarse es clave para conseguir minimizar las hospitalizaciones e ingresos en UCI debidos a la covid19, y destinar estos recursos a gestionar la acumulación de pacientes generada durante la pandemia", explica José Luis Fernández, SVP & GM Spain, Turkey, Portugal EMEA RBU. El estudio traza cuatro escenarios : el A (70 por ciento de la población con pauta completa de vacunación el 31 de agosto de 2021); un retraso en el plan de vacunación (B) ; parte de la población se niega a recibir la vacuna (C) y retraso en las vacunaciones y población rechazando la vacuna (D). Así, en el escenario en el que el 16 por ciento de la población rechaza la vacuna , las hospitalizaciones e ingresos en la UCI no cesan en el periodo analizado. En el escenario A las hospitalizaciones decrecerían un 96 por ciento y los ingresos en UCI un 95 por ciento entre junio y diciembre frente al mismo periodo del 2020. En el resto de los escenarios este decrecimiento es entre un 3 por ciento y un 14 por ciento menor.

Hospitalizaciones entre los cuatro escenarios

No obstante, cuando se comparan las hospitalizaciones y uso de las UCI por la covid19 entre los cuatro escenarios, el número de hospitalizaciones acumuladas entre junio y diciembre es un 133 por ciento superior en el caso que la pauta completa para el 70 por ciento de la población se alcance a finales de diciembre en lugar de finales de agosto, un 67,4 por ciento superior en el escenario C donde consideramos que parte de la población rechaza recibir la vacunación pero se mantiene el objetivo del 31 de agosto en cuanto a calendario, y casi un 248 por ciento en el escenario en el que hay un retraso en las vacunaciones y que además parte de la población no quiere ser vacunada.



En el caso de los ingresos en las UCIs, se observa una tendencia similar a las hospitalizaciones con un aumento del 143 por ciento en el escenario B comparado con el A, casi 84 por ciento en el C y casi un 285 por ciento en el D.