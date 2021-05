Es con esa llegada del verano cuando están comenzando a surgir algunas dudas de los ciudadanos que tienen planeado salir unos días de su localidad para disfrutar de las vacaciones. ¿Si me llaman para vacunarme y no puedo acudir, qué ocurre?

La vacunación no es obligatoria, por lo que es evidente que si al citarte no puede ir no tendrás ninguna penalización ni te obligarán a hacerlo. Lo que sí que ocurre cuando rechazas tu turno de vacunación es tu cita se salta, se pasa por alto, para la siguiente persona de la lista.