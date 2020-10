Con estas cifras, el Gobierno regional puso de relieve que las restricciones por barrios estaban funcionando. El ministro Salvador Illa , en cambio, dejó claro que tendremos que esperar para “ver si las medidas dan resultado” y, “si no dan, habrá que incrementarlas”. Cree Sanidad que Madrid lleva cierto retraso en las notificaciones. “El objetivo no es estabilizar sino doblegar la curva”, subrayado Illa como ya “hicimos en marzo, juntos”.

"Lo importante es el número de ingresos y se están cerrando plantas Covid y se están señalando cirugías por la tarde porque el sistema se está relajando. No es bueno poner en cuestión los datos. Lo hacen quienes nos dijeron que había un comité de expertos que les aconsejaban para el cambio de fase y luego descubrimos que no había un comité. Y lo dicen quienes desaconsejaron el uso de mascarillas y luego se tuvo que imponer", ha censurado.

López ha instado a Illa y al Gobierno a evitar "al máximo" la confrontación para no someter a "la población a ese debate público" que genera "zozobra". "Busquemos el consenso. Esto no ocurre en Alemania. Tiene poco sentido común. Pensemos en los ciudadanos", ha dicho.

Las diferencias, en los tribunales

"No generemos conflictos jurídicos. No planteamos medidas cautelarísimas porque no queríamos generar zozobra y quisimos aplicar la orden. No entiendo por qué se habla de enfrentamiento cuando la Comunidad de Madrid cumple a raja tabla y estamos a la espera de que el TSJM la valida", ha dicho.