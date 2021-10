Como se visibilizó en la Semana Europea de la Lactancia Materna y prueba el Informe de Lactancia 2020, la pandemia ha dificultado la lactancia. Un hecho relevante dado que, a nivel mundial, los bebés humanos que no son amamantados de forma exclusiva sufren 14 veces más probabilidades de morir que los bebés que sí lo hacen.

La herramienta Cost of Not Breastfeeding Tool, basada en datos de acceso abierto, fue desarrollada para ayudar a los responsables políticos y promotores a tener información sobre los tremendos costos humanos y económicos estimados de no amamantar a nivel nacional, regional y mundial.