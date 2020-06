Los contagios se disparan hasta los 219, con Madrid a la cabeza con 112: Sanidad solo suma un muerto al total

La cifra de muertos ya no se la cree nadie. Simón sí, que defiende que el coronavirus ha provocado cerca de 28.000 aunque el INE dice que la diferencia de muertos respecto al año pasado deja hasta el momento una diferencia de 44.000, con una semana terrorífica, precisamente la del 30 de marzo al 5 de abril con más de 20.575, un 154% más. No debe ser casualidad aunque Simón achaca esa subida a la gripe y al colapso en los hospitales. Nadie se cree ya que en 24 horas haya muerto una persona. Sánchez sí, que ha presumido hoy de que la pandemia ha sido vencida y hay cero muertos. Simón, pese a todo, ha dejado claro que no sabremos de forma clara cuánta gente ha muerto del coronavirus hasta dentro de unos meses.