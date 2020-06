Madrid no contempla pedir el cambio a la fase 3 pero si pedir más flexibilidad en la 2

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada frente al coronavirus porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2. No obstante, sí estudiará si se puede pedir "flexibilizar algo".

Ayuso ha reconocido que no está de acuerdo con cómo están diseñadas las fases, y "como no hay transparencia" no se sabe "en qué cuarto oscuro de la Moncloa alguien ha decidido" qué se puede hacer y qué no en cada una de las fases.