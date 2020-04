Sonia, maestra de infantil: “Los niños pueden encontrar su vocación durante esta cuarentena”

Para esta maestra, este tiempo “supuestamente libre” que están experimentando los niños y jóvenes (que también cumplen con sus deberes oficiales) puede ser un gran regalo: “Si las personas y sus talentos son lo más valioso que tiene este país (sic), ¿por qué no dirigimos la educación a la búsqueda de esas vocaciones en este momento? Muchas veces, en clase, con las prisas y los contenidos, los alumnos no se detienen en esto pero, ahora mismo, están cambiando junto con la sociedad. ¿Por qué no podemos nosotros, los maestros, cambiar también?, dice, en medio de una reflexión que ya han hecho muchos otros docentes conocidos (y a los que sigue), como César Bona o Francesco Tonnuci, muy consultados durante la crisis del coronavirus.