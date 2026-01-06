El primer premio está dotado con 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado

Sorteo Lotería del Niño 2026, en directo: todos los premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 reparte un total de 770 millones de euros en premios. Los tres primeros premios son los más esperados, y están dotados con:

Un primer premio de 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Un segundo premio de 750.000 euros por serie: 75.000 euros al décimo

Un tercer premio de 250.000 euros por serie, 25.000 euros al décimo

Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

Cuánto se queda Hacienda

Un ganador del primer premio del sorteo de El Niño, dotado con 200.000 euros, no tributará por los primeros 40.000 euros, que están exentos, mientras que sí que pagará por el resto (32.000 euros), es decir, que finalmente recibirá 168.000 euros por décimo.

Por su parte, en lo que se refiere a aquellos que ganen el segundo premio, dotado con 75.000 euros, recibirán 68.000 euros, mientras que los agraciados con el tercero cobrarán íntegramente los 25.000 euros del galardón. El resto de premios menores también se recibirán íntegros.