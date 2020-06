Un estudio desvela que la mascarilla aplastará el segundo brote del coronavirus

Un estudio de The Royal Society ha comprobado estadísticamente que los períodos de bloqueo por sí solos no van a evitar la aparición de ondas secundarias y terciarias de la pandemia, que pueden ser mayores que la onda inicial, pero sí indican que el uso generalizado de las mascarillas pueden aplastar un rebrote.

El miedo a un rebrote está ahí, de hecho España no abrirá sus fronteras hasta el mes de julio y lo hará presionada por Bruselas . Los casos importados y algunos rebrotes en hospitales, como en el País Vasco, preocupan. La OMS ya recomienda mascarillas de tela de tres capas para la población en general, dejando las más sofisticadas - ya las hay hasta antibacterianas- para los sanitarios, los que en primera fila luchan contra el virus y que han sido junto con los ancianos de más de 70 años los grandes damnificados en la pandemia.

El informe destaca que si los períodos de confinamiento se combinan con la adopción 100% del uso de máscara por el público, el pico inicial progreso de la enfermedad se aplana de manera espectacular y se pueden impedir o retrasar la aparición de otros focos. El informe da la clave de por qué las mascarillas no fueron recomendadas desde el primer momento. "Existen factores humanos adicionales y obstáculos que pueden impedir la implementación de esta política o una directiva emitida en un nivel gubernamental. El más importante de estos es probablemente la falta de disponibilidad de máscaras faciales eficientes (respiradores N95) y la opinión de que estos deben y deben reservarse para los trabajadores médicos de primera línea". Es lo que manifestó Simón en rueda de prensa, no se usaron antes mascarillas porque no había, aunque sigue considerando que la distancia social es más efectiva.