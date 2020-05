Mascarillas de cobre, emergentes en plena pandemia de coronavirus

El ministerio de Sanidad de España anunció la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados y en la vía pública siempre y cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros, así como ya lo era en el transporte público. Desde entonces, la demanda se ha incrementado. Y, en este contexto, se han popularizado las mascarillas de cobre . Pero, ¿son eficaces contra el coronavirus ?

Según un estudio publicado por 'The New England Journal of Medicine', el coronavirus solo resiste cuatro horas en el cobre, un material que se utiliza por sí solo o en aleaciones en la manufactura de alambre, láminas de metal, cañerías y otros productos de metal. Además, según afirma 'Gizmodo' el cobre puede llegar a interferir, incluso, en el ADN de algunos microorganismos.