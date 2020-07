Las mascarillas rescatan el acné, la enfermedad cutánea de la adolescencia

Reaparición de un viejo problema

Para la OMS es una enfermedad

Los expertos consultados por SINC que no han participado en la posible reclasificación del acné coinciden en seguir denominándola como una enfermedad de la piel . Es el caso de José Luis Martínez-Amo. “Es acné es una enfermedad multifactorial en la mayoría de los casos exclusivamente cutánea”, indica el dermatólogo y puntualiza que puede ser inflamatorio “pero también puede no serlo”. Entre las causas que influyen en su aparición destaca un trastorno en la capa más superficial de la piel (el estrato córneo) que provoca una obstrucción del poro y la formación de espinillas.

Beneficios de las espinillas

La genética también puede jugar un rol decisivo en la aparición de las espinillas y explicaría, en parte, por qué unas personas se libran de ellas y otras no. En una investigación publicada en Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, los científicos analizaron la compleja arquitectura genética del acné. “Los genes predisponen a desarrollar acné severo aunque pueden no causarlo por sí solos”, matiza a SINC Alexander Navarini, jefe de Dermatología del Hospital Universitario de Basilea (Suiza) y autor principal de la investigación.