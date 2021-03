Más de la mitad de la población española, con problemas de insomnio por la pandemia

Casi un 60% de la población en España tiene problemas de sueño por la pesadilla del coronavirus. “La incertidumbre, el no saber qué va a pasar con nuestra salud y la de los nuestros...” complica las horas de sueño, señala Javier Albares, especialista en Medicina del sueño.

No solo el estrés, las preocupaciones o el miedo nos limitan el sueño, también influyen la falta de hábitos saludables y rutinas. “Simplemente no podía dormir porque no estaba cansada”, admite una joven.