Después de que la Agencia Europea del Medicamente no haya visto relación entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos sufridos por algunos pacientes, Francia, Alemania e Italia retoman hoy mismo la vacunación con este antídoto frente al coronavirus. España esperará una semana más, hasta el miércoles que viene. Y eso a pesar de que lo datos no son buenos en nuestro país. La incidencia acumulada vuelve a subir en España. Está en 128 casos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades piden no bajar la guardia en pleno puente de San José.