La falta de oxígeno o la mejora del rendimiento físico: los mitos y las certezas de hacer deporte con mascarilla

Con la llegada de la pandemia del coronavirus , la mascarilla ha llegado para quedarse . Su uso también es obligatorio para los deportistas que practican su actividad en interior, o al aire libre en zonas muy concurridas donde no se pueda respetar la distancia de seguridad. Tras el anuncio de esta medida surgieron dudas acerca de si son recomendables o nocivas.

1. Diversos estudios médicos han concluido que utilizar mascarilla al realizar actividad física intensa no produce en ningún momento falta de oxígeno, no obstruye la respiración y no es peligroso para la salud. Al contrario de lo afirmado en la información difundida ampliamente a través de redes sociales.