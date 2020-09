Los test de antígenos para detectar el coronavirus: rápidos, baratos y con sensibilidad por encima del 90%

Los test de antígenos para detectar covid-19 parecen estar listos para ser utilizados. Tanto la Food and Drug Administration (FDA) como la Comisión Europea (CE) han autorizado su uso , certificando unos porcentajes de sensibilidad y de especificidad superiores al 90 %. Además, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad (MSCBS) acaba de incluirlos en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19 como una “herramienta de diagnóstico y cribado”.

Se diferencian de los otros test rápidos, los serológicos, porque, al contrario que con estos últimos, “en la muestra tratamos de determinar la presencia del virus , no anticuerpos generados contra él”, aclara a SINC Rafael Cantón, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

La muestra, similar al PCR

Es en este aspecto donde la prueba de antígenos destaca sobre la PCR. Mientras que con las actuales PCR se necesitan varias horas para obtener los resultados, los nuevos kits no precisan de más de 15 minutos.

Otra de las ventajas que presentan es que se pueden realizar en el lugar de atención del paciente. “Como tienen un tiempo de desarrollo muy corto y son muy sencillas de utilizar, se pueden hacer en una consulta, en una urgencia, en una residencia de ancianos...”, expone el experto. Al igual que ocurre con los test de anticuerpos, basta con introducir la muestra en el dispositivo, esperar unos minutos y ver qué marca la línea de color. Son, al igual que las pruebas de embarazo, técnicas inmunocromatográficas. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda que se hagan en sitios donde no se cumplan medidas de bioseguridad, tanto por seguridad de quien realiza la prueba como por riesgo de que la prueba se contamine.