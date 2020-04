El número de personas con párkinson en España será tres veces mayor en 2050

La Sociedad Española de Neurología (SEN) expone que el diagnóstico de la enfermedad tarda entre uno y tres años. Hay varios factores que dificultan la identificación de la enfermedad, como asociarla únicamente con temblores y otros síntomas motores. Son muy característicos, pero no se dan en todos los pacientes ni tienen que ser necesariamente los primeros en aparecer. De hecho, un 30% de los pacientes con párkinson no tienen temblores. En el 40% de los casos, el primer síntoma es la depresión .

Párkinson y coronavirus

Las personas con párkinson no son grupo de riesgo frente al coronavirus, según la SEN. Esto supone que no tienen más peligro que la población general de contagiarse y tampoco que, en el caso de hacerlo, su pronóstico sea peor. Además, insisten en que no hay evidencias de que los tratamientos que utilizan estos pacientes aumenten el riesgo, por lo que no deben abandonarse.