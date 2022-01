La OMS matiza su euforia y dice que no cree que ninguna vacuna evite todas las infecciones por covid

“Es plausible que la región se acerque al final de la pandemia”, declaró Kluge, aunque llamó a la prudencia, habida cuenta de la versatilidad del virus. “En cuanto la ola de ómicron se calme, habrá durante algunas semanas y meses una inmunidad global, ya sea gracias a la vacuna o porque la gente se habrá inmunizado por la infección, y también una bajada a causa de la estacionalidad”, consideró. “Así que anticipamos que habrá un período de calma antes de que el covid-19 regrese hacia fines de año, pero no necesariamente el regreso de la pandemia”, dijo Kluge.

La directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kate O'Brien, ha venido a estar más cerca de los científicos que consideran que el covid no se va a ir tan fácil. De hecho, O`Brien no confía en que en algún momento se desarrolle una vacuna contra la COVID-19 que produzca inmunidad esterilizante, es decir, que evite todas las infecciones por COVID-19.

"No creo que debamos tener la expectativa de que haya alguna vacuna que proporcione inmunidad esterilizante. Es una tarea muy difícil para una vacuna", ha señalado O'Brien durante una sesión informativa este lunes en el marco de la 150ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

Igualmente, considera que podrían ayudar no solo a la lucha contra la COVID-19, sino contra otros coronavirus en general. "Los beneficios potenciales de una vacuna de segunda generación podrían ser no solo con respecto a esta pandemia en particular, sino un conjunto más amplio de competencias para esas vacunas", ha detallado.