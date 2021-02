La UE reconocía hoy que había actuado de forma lenta y mal ante la compra de vacunas. Eso explicaría los retrasos en la llegada de las vacunas que vive una Europa que ha vuelto a fallar en sus previsiones. Y no es el único desconcierto que vive la población, a la que no paran de llegarle noticias contradictorias. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el coronavirus en personas mayores de 65 años. El Grupo de Expertos para Asesoramiento Estratégico (SAGE), que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aconsejó hoy que la producida por AstraZeneca contra la COVID se use en personas mayores, a pesar de las dudas previas planteadas sobre su eficacia.