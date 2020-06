Óscar, el "hombre cable" que luchó a "vida o muerte" contra el coronavirus durante 71 días en la UCI

Ivonne se emociona al pensar en las fotos en las que ella vio al "hombre cable" , por todos los aparatos que había a su alrededor: “Ha sido muy duro. Los primeros días parecía que su organismo iba bien hasta que me llamaron y me dijeron que estaba grave y que no le daban más de tres o cuatro días de vida” .

Óscar e Ivonne extienden el amor que hay entre ellos a Galicia y sus corazones están además con los profesionales de la red pública que se volcaron "todos estos meses". “No me va a dar la vida para agradecerles su dedicación. Les estaremos eternamente agradecidos”, resume Ivonne. No en vano, de no ser por ello, concluye, “Óscar no estaría con nosotros”.