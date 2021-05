Un panel de expertos dice que el impacto de la pandemia de covid pudo evitarse

La escala catastrófica de la pandemia de coronavirus podría haberse evitado si un ' cóctel tóxico' de vacilación y mala coordinación no hubiera obstaculizado la respuesta global, concluyó un panel de expertos.

Si la OMS hubiera hecho sonar la alarma antes y los líderes mundiales 'que niegan la ciencia' se hubieran tomado en serio la amenaza, entonces 'no estaríamos ante una pandemia acelerada, así de simple' , dijo el Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia en su informe, publicado hoy. La covid ha infectado al menos a 160 millones de personas en prácticamente todos los países del mundo desde que el virus apareció por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y mató a 3,3 millones, aunque es casi seguro que esas cifras son subestimaciones brutas. Para poner fin a la pandemia, los países ricos deben proporcionar a los más pobres del mundo al menos mil millones de vacunas Covid para septiembre y otros dos mil millones para fines de 2022, agregan los expertos.

La Administración de Donald Trump acusaba a la Organización de haber encubierto la tardanza con la que China informó de los primeros casos de coronavirus, así como de haber gestionado mal la crisis, mientras en su país negaba la gravedad del nuevo virus y despreciaba la utilización de mascarillas. Estados Unidos ha registrado 576.000 muertes por covid-19 y 32,3 millones de casos, las cifras más altas del mundo en ambas categorías. Clark consideró que las reformas y nuevas reglas que se adopten para afrontar futuras pandemias deben abordar de una forma particular las infecciones respiratorias transmisibles fácilmente de persona a persona. Sobre las medidas de prevención, reconoció que si las restricciones de viaje se hubieran impuesto más rápido y de forma más extensa, la propagación del virus se hubiese reducido.

La amenaza de una pandemia se había pasado por alto y los países lamentablemente no estaban preparados para hacer frente a una, según el informe. El panel no perdonó a la OMS, diciendo que podría haber declarado la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), su nivel más alto de alarma, el 22 de enero de 2020. En cambio, esperó ocho días más antes de hacerlo. Sin embargo, dada la relativa inacción de los países, "aún podríamos haber terminado en el mismo lugar", dijo Clark. Solo en marzo, después de que la OMS lo describiera como una pandemia, un término que no forma parte oficialmente de su sistema de alerta, los países se pusieron en acción.