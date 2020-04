Los pediatras creen que no habría que volver al colegio hasta tener el 60% de la inmunidad frente al coronavirus

Los menores no deberían volver al colegio hasta que no se consiga una “inmunidad de grupo”, con más del 60 % de la población inmune a la COVID-19 , según advierte el pediatra valenciano Fernando García-Sala. Al doctor le da "pánico" que la gente se relaje y aconseja prolongar un confinamiento que ve "efectivo". Según el plan de desescalada presentado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los centros educativos abrirán en septiembre. A excepción de los alumnos que terminan ciclo y los menores de seis años, cuyos padres tengan problemas para conciliar, que podrán volver al aula a finales de mayo, en la fase II .

La adaptación infantil a la pandemia

Aunque cree que seis semanas no es un “tiempo excesivo” de confinamiento en los niños , que “afortunadamente se adaptan bastante bien a las circunstancias”, precisa que esa adaptación está en función de la edad y del lugar donde están viviendo. "No es lo mismo hacerlo en un piso grande, con terraza o jardín, que en una planta baja, de 60 metros cuadros y con poca iluminación y mucha gente en la casa", admite.

Se hacen pis, comen mucho o nada…

Aboga por que los niños lleven mascarillas

Las perspectivas de futuro

Tras la pandemia también cambiará la forma de hacer reuniones y congresos, señala el pediatra, que se pregunta cuándo se volverán a producir grandes concentraciones. “Veremos si se producen. En Valencia aún se mantienen las Fallas para mediados de julio y yo creo que no podrá ser, los partidos de fútbol con gente no sé cuándo se podrán producir, y si los restaurantes no pueden cubrir el aforo no le saldrán las cuentas a sus propietarios”.