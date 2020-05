Peter Piot, el cazador de virus cazado por el coronavirus

Peter Piot, el virólogo que luchó contra el ébola y el VIH, describe las secuelas del coronavirus tras infectarse

"Me alegro de haber tenido corona y no ébola, pero los efectos de este virus cambiarán mi vida"

"Los virus son inteligentes, evade todo lo que hacemos para bloquearlo, y sin vacuna no habrá normalidad"

El virólogo Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres sabe lo que es luchar contra el ébola y el VIH. Su vida ha sido desde siempre una batalla contra los virus, pero el coronavirus le cazó. Fue a finales de marzo. Aún reconoce a la revista Science que subir las escaleras le deja sin aliento. Piot, uno de los descubridores del virus del ébola, dirigió el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA entre 1995 y 2008 y actualmente es asesor de coronavirus de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero lo que le ha cambiado la vida ha sido el impacto del coronavirus en su propio cuerpo.

El 19 de marzo tuve fiebre alta y dolor de cabeza, no tenia tos pero me dolían el cráneo y el cabello.No tenía fiebre pero estaba convencido de que tenía le virus. El cazador había sido cazado. Tenía razón. Se aisló en su casa. Y la fiebre llegó.

Piot no sabía lo que era estar malo ni un día de baja por enfermedad en diez años. A sus más de 70 años el riesgo era claro. Las cosas empeoraron. "Tenía una deficiencia severa de oxígeno, aunque todavía no me faltaba el aliento. Las imágenes de pulmón mostraron que tenía neumonía severa, típica de COVID-19, así como neumonía bacteriana. Constantemente me sentía exhausto, mientras que normalmente siempre estoy lleno de energía. No era solo fatiga, sino agotamiento total; Nunca olvidaré ese sentimiento. Tuve que ser hospitalizado, aunque entre tanto obtuve un resultado negativo para el virus. Esto también es típico para COVID-19: el virus desaparece, pero sus consecuencias persisten durante semanas.

La mascarilla de oxígeno acabó siendo su gran compañera. No quería respirador, le daba miedo. Después de luchar contra los virus en todo el mundo durante más de 40 años, me he convertido en un experto en infecciones. "Me alegro de haber tenido corona y no ébola, aunque ayer leí un estudio científico que concluyó que tienes un 30% de posibilidades de morir si terminas en un hospital británico con COVID-19", ironiza. Pensó que los virus querían vengarse de él. Y llegó la hora de ir a casa entre el llanto y el insomnio.

"Siempre he tenido un gran respeto por los virus, y eso no ha disminuido. He dedicado gran parte de mi vida a la lucha contra el virus del SIDA. Es una cosa tan inteligente; evade todo lo que hacemos para bloquearlo. Ahora que he sentido la presencia de un virus en mi cuerpo, veo los virus de manera diferente. Me doy cuenta de que esto cambiará mi vida, a pesar de las experiencias de confrontación que he tenido con virus antes. Me siento más vulnerable"

Las secuelas del coronavirus le llamaron a la puerta tras salir del hospital en forme de una tormenta de citoquinas. Sabe que si hubiera tenido esa tormenta junto con los síntomas del brote viral en su cuerpo, no habría sobrevivido. Tuvo fibrilación auricular, con un ritmo cardíaco de hasta 170 latidos por minuto. Esta es una capacidad subestimada del virus: probablemente puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo.

Como él mismo reconoce, "muchas personas piensan que COVID-19 mata al 1% de los pacientes, y el resto escapa con algunos síntomas similares a los de la gripe. Pero la historia se vuelve más complicada. Muchas personas se quedarán con problemas crónicos de riñón y corazón. Incluso su sistema neuronal está interrumpido. Habrá cientos de miles de personas en todo el mundo, posiblemente más, que necesitarán tratamientos como la diálisis renal por el resto de sus vidas. Cuanto más aprendemos sobre el coronavirus, surgen más preguntas. Estamos aprendiendo mientras navegamos", advierte.