Indignación porque la reunión haya acabado con una comisión

"Los médicos se van porque los salarios son pésimos", destaca el CSIF

"No es que no haya médicos, es que las condiciones de trabajo no son buenas y la gente se va". Es la respuesta que da el responsable de Sanidad del CSIF, Fernando Hontangas, a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha comentado este lunes que "España tiene un problema evidente de falta de médicos y enfermeros".

Para CSIF, el origen de la situación actual de Madrid, que lidera el aumento de casos de covid19 a nivel nacional, está en la falta de rastreadores y en el abandono de la atención primaria. En este sentido, denuncia la falta de planes de contingencia reales en los centros de salud, ya que actualmente se realizan de manera improvisada, atendiendo a la demanda asistencial y a la plantilla de cada centro.

CSIF pide a la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero que tome cartas en el asunto en lo relativo a los recursos humanos de los distintos hospitales de la red del SERMAS, ya que no ofrecen condiciones homogéneas a sus profesionales en lo relativo al precio al que pagan los doblajes de turno o su compensación con días libres.

Esperas de una semana para PCR, colas, centralitas colapsadas y personal de la Sanidad saturado: urge reforzar la Atención Primaria #CSIF #COVID19 #AtencionPrimaria https://t.co/FeCMDM5DiG — CSIF Nacional (@CSIFnacional) September 17, 2020

Ahora mismo esa competencia es de la Gerencia de cada hospital y, en virtud de las condiciones que ofrece cada centro, se puede ver reforzado o no el personal para hacer frente a esta segunda ola de covid, ya que el doblaje de turnos es voluntario y cada profesional valora, según lo que se le ofrece, si hace o no dicho turno extra.

Por ello, ha remitido una carta a la Dirección General de Recursos Humanos para que adopte los acuerdos pertinentes para que la compensación por las prolongaciones de jornada sean más atractivas, después de que CSIF haya tenido conocimiento de que algunos hospitales pagan a unos irrisorios 14 euros la hora adicional.

Además, CSIF considera esencial que las condiciones que se ofrecen en los nuevos contratos sean lo suficientemente atractivas para que los refuerzos opten por Madrid y no por otra comunidad autónoma con mejores condiciones. No hay que olvidar que Madrid es una de las autonomías con peores condiciones laborales para sus profesionales de la Sanidad. "Los médicos residentes se van a otras comunidades o al extranjero, y se van porque los salarios son pésimos. Llevamos pidiendo mucho tiempo que, por favor, se ofrezcan una serie de condiciones a la hora de hacer un doblaje, por ejemplo. Los contratos no son atractivos, pagan 14 euros la hora en muchos casos", comenta el responsable de Sanidad del CSIF a Informativos Telecinco.

La escasa inversión en atención primaria se ve ahora

"Todo esto tiene mucho que ver con la poca inversión en la atención primaria. No ha habido plantillas, desde antes del coronavirus, y la pandemia ha destapado las necesidades. El déficit de profesionales es un mal endémico de la sanidad española, pero aún más del sistema de salud madrileño", detalla.

Para Hontangas, las medidas llegan muy tarde, y tratar de atajar la curva de contagios en Madrid "será muy complicado". "Nosotros ya alertamos de la necesidad de confinar barrios. También, desde antes de verano, dijimos que había que contratar rastreadores, porque son el elemento clave para detectar los casos. La cooperación entre ambas administraciones -Gobierno Central y autonómico- tendría que estar articulada hace mucho tiempo. Aquí se ha pasado de criticar al Gobierno por el confinamiento total, a criticarlo por no ayudar, ahora por sí ayudar... todo lo que se hace llega tarde", opina el experto.

"Llevamos meses advirtiendo a la comunidad autónoma de que haga algo para 'retener' a los profesionales sanitarios y no han anunciado nada hasta la fecha, cuando en otras comunidades autónomas ya se están tomando, aunque sean escasas", destaca. Y lo máximo que se hace ahora -indican facultativos- es anunciar una nueva comisión conjunta que nadie se explica por qué no se hizo mucho antes. "El anuncio de la creación de una comisión conjunta por parte del Gobierno central y el Ejecutivo autonómico llega tarde. Llega un comité de expertos ahora que tenemos 37 zonas básicas de salud con más de 1 000 contagios por cada 100 000 habitantes", añade el miembro del CSIF.

¿Qué se debería hacer a corto plazo? Es ahora la pregunta del millón cuando la pandemia se dispara. "Ahora ya es complicadísimo. Hay muchas comunidades autónomas que ya tienen contratos largos hechos. Lo primero que tienen que hacer es que los 10 000 contratos que hicieron con motivo de la covid19, que aún dicen que están, prorrogarlos más allá del 30 de diciembre, anunciarlo y comprometerse a que estos pasen a la plantilla estructural, que no sean temporales para que, cuando pase la pandemia, vuelvan a ser despedidos. Si no se da estabilidad a las plantillas, va a pasar lo mismo. Van a buscar las condiciones óptimas en otro lado", denuncia Hontangas.

"Tienen que anunciar un aumento retributivo, porque Madrid es la peor comunidad. La estructura retributiva de todas las comunidades autonomas es muy parecida, pero si es verdad que hay complementos que unas comunidades lo pagan mejor que otras. Y Madrid es la peor. A ver si hay subida de sueldo y atraemos aquí a los sanitarios. Hay que tener en cuenta que Madrid es una comunidad mucho más cara que otras, tampoco pueden ganar menos. La gente no quiere venir aquí viendo estas condiciones", precisa.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha hecho hincapié este lunes en la necesidad de "crear incentivos a corto plazo para que vengan a trabajar a España y Madrid más médicos, y se pueda cubrir esta situación". "Los incentivos no tienen que quedar en una limosna. Tienen que ser incentivos que estimulen la permanencia en los contratos, que brinden oportunidades de incorporarse a la plantilla. La Comunidad de Madrid presenta el peor número de profesionales con respecto a la población que tenemos", destaca Hontangas al respecto.

Sí es cierto que el paro no es un síntoma entre gran parte de estos profesionales. "Entre los médicos de familia, enfermeros y pedriatras no hay paro -las tres profesionales clave donde se produce el déficitl. Puede haber alguna especialidad médica que puede haber paro. Claro, ahora mismo no se necesitan muchos médicos especialistas en cirugía maxilofacial. En principio, no se podría poner a un profesional de esta especialidad a las puertas de urgencias. O lo mismo sí, a lo mejor hay que cambiar las condiciones, y decir, eres médico en general y puedes hacer este trabajo. Le pagarían con condiciones para que renunciara a su especialidad. Paro como tal de especialidades que de verdad hacen falta no hay", reconoce.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, aplaude la colaboración del Gobierno central con el Ejecutivo autonómico para hacer efectivos los confinamientos selectivos que han entrado en vigor este lunes y, en concreto, la creación de un grupo covid para el seguimiento de la pandemia y coordinar acciones conjuntas. Hace dos semanas, CSIF pidió a la Consejería de Sanidad medidas drásticas para frenar los contagios por covid19, entre las que propuso confinamientos selectivos. Desde CSIF.. destacan, se ha exigido estos últimos meses un plan de contingencia para paliar el crecimiento exponencial de contagios, los ingresos en unidades de críticos y el aumento de los fallecidos.

"Esto es tomarnos el pelo"

El pacto anunciado este lunes por Ayuso y Sánchez ha recibido críticas aún más duras por parte del sindicato AMYTS. "Después de reunirse Sánchez y Ayuso todo lo que sale es que se va a hacer un grupo de trabajo que se va a reunir semanalmente. Estos han decidido tomarnos el pelo a todos. Se han reunido, se han dado un abrazo, han quedado muy bien, y han ideado un grupo de trabajo. Es como aquello que se decía: "¿Quieres que algo no se resuelva? Pues crea una comisión". Esto es lo mismo, va a seguir igual. No hay solución. Y desde luego, la casa sin barrer", ha comentado el secretario general del sindicato AMYTS, Julián Ezquerra, en Twitter.

Lo que tengo que decir no me cabe en un twit, así que ahí va un vídeo corto y claro. pic.twitter.com/rF3zkVWR7w — Julian Ezquerra (@jezquerra57) September 21, 2020

Duras críticas en redes sociales contra el consejero de Salud madrileño

"¿No hay médicos señor consejero? No será más bien que lo que no hay son médicos que quieran trabajar en la Comunidad de Madrid... ¿Se da cuenta de las declaraciones que hace estando fuera de toda lógica? Los médicos en Madrid son los únicos que tienen mayoritariamente turnos de tarde, donde la conciliación de la vida laboral y familiar es prácticamente imposible", ha señalado Ezquerra en alusión a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Salud madrileño.

"Conseguimos hace unos años los turnos deslizantes, que se paralizan en verano por las vacaciones. Nosotros, hemos visto cómo recientemente en el mes de mayo han terminado 222 médicos de familia su especialidad y de ellos, la mitad, no han querido aceptar un contrato basura que les han ofrecido. De eventual, hasta final de año, trabajando cada día en un sitio, sin una consulta fija...", ha añadido.

"En contraposición, se han ido allá donde los quieren Castilla-La Mancha, Castilla y León, donde los turnos mayoritarios son de mañana, donde hay guardias, y con ellas se retribuye mejor. Donde se ofertan contratos no de eventualidad hasta final de año, sino de dos años o tres años. Incluso interlineales directamente", ha detallado sobre los médicos madrileños que abandonan la región.

"¿Por qué no se plantea una cosa? Es muy sencillo, hagan una 'macro oferta' de contratos interinos para los médicos de la Comunidad de Madrid. Amplíe la plantilla y contrate interinos. Retribuya las jornadas de tarde, los doblajes o los repartos, de una forma adecuada. ¿Por qué no se hacen 'peonadas' en los centros de salud? ¿Por qué no se permite como en los hospitales que alguien pueda trabajar en turno contrario con una retribución justa y acorde a la formación que tenemos? ¿Por qué no desburocratizan de una santa vez los centros de salud? ¿Por qué no sacan las PCR fuera a carpas, polideportivos y centros públicos para quitar la carga que tienen ahora los centros de salud? ¿Cómo se plantea ahora buscar voluntarios para abrir IFEMA?", ha concluido.

Los enfermeros culpan a los políticos

El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, considera que el problema de falta de enfermeros que están sufriendo algunas comunidades autónomas para hacer frente al covid19 es responsabilidad de falta de planificación política. "La culpa de que no las haya es de los mismos políticos y gestores que se negaron en su momento a planificar adecuadamente las plantillas de profesionales sanitarios, planteando soluciones a tiempo para evitar el déficit. Pedimos una estrategia y un plan nacional de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que solucionara este problema de una vez", ha señalado en un comunicado, respondiendo a Ayuso, quien ha afirmado que "no podemos contratar más enfermeras porque ya no quedan".

Pérez Raya recuerda que la Organización Colegial de Enfermería lleva "décadas" avisando de que España "sufre un déficit de enfermeras en comparación con los países de nuestro entorno europeo, pues tenemos una escasez de estas profesionales que nos sitúa a la cola de Europa. Llevamos también décadas avisando de las grandes diferencias que existen en el número de enfermeras que tienen las distintas comunidades autónomas hasta el punto de que en algunas de ellas supone un atentado contra el principio de igualdad del Sistema Nacional de Salud: es imposible recibir los mismos cuidados en Murcia, con 459 por cada 100.000 habitantes, que en Navarra, con 860, por ejemplo (Madrid 668)", lamenta.

"Nuestros representantes políticos sabían perfectamente que no había suficientes enfermeras y que tenían que actuar. También sabían, porque existen estudios científicos que les hemos entregado en mano, que la falta de enfermeras afecta directamente a la mortalidad de los pacientes y a su calidad de vida. Y, aun así, han ido dejando pasar el problema, negándose a tomar medidas concretas. En vez de poner en marcha la planificación que siempre les hemos pedido, nos daban la razón y le pasaban la 'patata caliente' a sus sucesores", ha comentado en un comunicado.

Para los enfermeros, "la única solución que existe es incentivar a las enfermeras para que doblen turnos o puedan compatibilizar varios puestos de trabajo. Pero para ello es necesario ofrecerles unas condiciones laborales dignas ya que este trabajo, que supone un sobreesfuerzo enorme a las enfermeras, debe estar bien remunerado, porque las comunidades autónomas están ofreciendo sueldos y complementos ridículos para unos profesionales sanitarios que se están jugando la vida en sus centros", agrega.