¿Qué posibilidades tenemos de volver a vivir una pandemia?

Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Duke y que ha sido publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha elaborado un modelo estadístico en el que se asegura que, en realidad, la probabilidad de que se produzca una pandemia como la del covid es más alta de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Según esta investigación, cada año existe un 2% de probabilidad de que un fenómeno un patógeno infeccioso se propague por la toda la Tierra tal y como lo ha hecho el SARS-Cov2.