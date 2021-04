La doctora Ortega y el doctor Navarro Alonso responden a las dudas

¿Tengo que contar mis alergias? ¿Cuáles son las contraindicaciones?

Dudas más comunes antes de ser vacunado contra el coronavirus

El proceso de vacunación contra la covid avanza en España, mientras que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en el Senado que la pandemia ha llegado este martes "a su punto de inflexión" y las personas inmunizadas con pauta completa ya superan a los contagios notificados, lo que supone, ha dicho, "el comienzo del fin".

"Ya tenemos más ritmo que el propio virus", aunque sea lentamente, pero cada vez son más las preguntas de los pacientes. Muchas se producen momentos antes de ponerse la vacuna: ¿tengo que contar antes mis alergias? ¿Cuáles son las contraindicaciones que tengo que tener en cuenta? ¿Puedo vacunarme con fiebre?

La vacuna está contraindicada en personas que hayan presentado una reacción anafiláctica a una dosis previa de vacuna frente a la covid o a alguno de los componentes de la vacuna, según la web oficial del Gobierno. No obstante, frente a las dudas, los expertos explican con detalle las contraindicaciones de las cuatro vacunas disponibles -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen- en Informativos Telecinco.

Dudas frecuentes sobre la vacunación contra el coronavirus

1.- ¿Quién no puede ponerse la vacuna? Casos

"Las personas alérgicas al polietilenglicol (presentes en la de Pfizer y en la de Moderna), al trometamol (que tiene la de la Moderna), y al polisorbato 80 (AstraZeneca y Janssen) no pueden ponerse la vacuna. En general, las personas que tienen alergia a estos componentes no se pueden poner la vacuna", explica a Informativos Telecinco la doctora Nancy Ortega, presidenta del Comité de Alergia a Medicamentos de la SEAIC.

"Evidentemente, también aquellos pacientes que hayan tenido una reacción alérgica clínicamente importante a la primera dosis de cualquiera de estas vacunas, se deberían remitir al alergólogo antes de poner la segunda dosis, para aclarar el motivo de la reacción tras la primera dosis. En general, estas, digamos, son las contraindicaciones básicas y fundamentales de las cuatro vacunas", añade la doctora, quien añade que, en caso de personas con antecedente de reacción alérgica grave por cualquier causa, deben mantenerse 30 minutos en observación tras la administración de la vacuna.

2.- Alérgicos a alimentos, insectos o polen, sí se pueden vacunar sin problema

El resto de personas alérgicas, a insectos, latex o alimentos, entre otras, sí pueden ponerse las vacunas, con ciertas precauciones en cada caso, pero sí se la pueden poner. "Para tranquilidad de la población general, hay que decir que la vacunas frente a la covid, las cuatro actualmente más destacadas en el mercado europeo, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, no tienen en su composición alimentos. No están cultivadas en embrión de pollo, que pueda dar problemas a personas alérgicas al huevo, por ejemplo", comenta la presidenta de la SEAIC.

3.- ¿Cómo saber si tengo alergia antes de vacunarme?

En el caso de que una persona dude en si puede tener alergia, explica la especialista, "lo lógico es que pida cita para el alergólogo, para ver qué tipo de alergia es, y si tiene alguna contraindicación con las vacunas frente a la covid, que son las que actualmente preocupan a la población general. El alergólogo determinará el tipo de alergia y le comunicará si puede ponerse o no la vacuna covid".

Las pruebas o test de alergia se realizan en los centros de salud u hospitales, pero se llevan a cabo dependiendo de la zona y la comunidad autónoma en la que te encuentres, según la doctora Ortega. No obstante, los servicios de alergia siguen haciendo estudios. De hecho, "se han hecho corredores rápidos en diferentes comunidades para que aquellos pacientes que presenten reacciones lleguen de forma preferente a los servicios de salud para elaborar el estudio, antes de la administración de la segunda dosis".

4.- ¿Puedo vacunarme si estoy tomando medicación vía oral?

La medicación que se administra por vía oral, como los antibióticos, no presenta ninguna contraindicación, según explica José Antonio Navarro Alonso, miembro de la Asociación Española de Vacunología, en declaraciones a Informativos Telecinco.

La vacuna "no está contraindicada para personas que toman medicación a diario, por ejemplo, frente al hipotiroidismo, hipertiroidismo o anticonceptivos". "La molécula de ARN mensajero no tiene por qué interferir", subraya el especialista, consultor honorario en materia de vacunas del Ministerio de Salud. Tampoco hay contraindicación para personas que toman levofloxacino, adolonta o idroferol, entre otros.

En la misma línea se muestra la doctora Ortega, quien destaca además que "hay vacunas que durante su proceso de fabricación se utilizan antibióticos para evitar la colonización de las bacterias y, aunque intenten retirarlo, a veces pueden quedar trazas. Este tipo de vacunas, si la pones a un tipo de pacientes, sí puede dar reacción. Pero las cuatro vacunas frente a la covid no contienen tienen antibióticos".

En cuanto a las personas en tratamiento crónico con anticoagulante oral (sintrom), o que presenten enfermedades de la hemostasia, pueden recibir la vacunación intramuscular (cualquiera de los fármacos aprobados), pero en caso de duda, se debe consultar con el personal clínico responsable del tratamiento del paciente. Además, los anticoagulados necesitan tomar precauciones para minimizar el sangrado tras el pinchazo (tener un INR reciente en rango, mantener presión, sin frotar, en el punto de inyección durante unos minutos).

5.- ¿Puedo vacunarme si tomo medicación vía intravenosa o intramuscular?

Los medicamentos administrados por vía intravenosa o intramuscular registran más dudas que los medicamentos administrados por vía oral. La penicilina plantea más problemas y es necesario consultar antes de la vacunación frente a la covid. En el caso de que la estemos tomando, deberíamos retrasar la vacuna porque estamos inmersos en un proceso de infección. Hay que saber, señala la experta, que cualquier vacuna, "ya sea la de la covid o la del tétano, no se puede poner si tienes un probable proceso infeccioso".

Otro ámbito que hay que estudiar es el hecho de ser diabético en el caso de que se produzca una descompensación diabética. Lo primero es tratar ese episodio agudo, y retrasar la administración de la vacuna hasta que ese episodio agudo esté resuelto. No obstante, los expertos recomiendan que las personas diabéticas deben "acogerse a la vacunación en cuanto se le ofrezca, ya que son pacientes con un riesgo elevado ante la covid".

6.- ¿Son compatibles los tratamientos de enfermedades reumáticas con la vacuna contra la covid19?

Respecto a las personas que reciben fármacos biológicos para enfermedades reumáticas, o incluso para el asma, "es recomendable que haya un período de 7 a 10 días entre la administración de una dosis de la vacuna (la de covid o cualquier otra), y la administración de, por ejemplo, anticuerpos monoclonales", según la doctora Nancy Ortega.

De otra manera, "si al paciente le sienta mal alguno de los dos fármacos, y sufre una urticaria, no sabrán determinar por cuál de los dos fármacos ha sido -si por la vacuna o los anticuerpos-". Gracias al intervalo de tiempo, sí se puede saber qué antídoto ha fallado en el paciente. Del mismo modo ocurre con las vacunas de la alergia.

En todo caso, en las personas en las que esté prevista la vacunación frente a la covid19 y que hayan recibido cualquier otra vacuna en los siete días anteriores, deberá plantearse la vacunación frente a la covid para evitar retrasar la protección o que el paciente no pueda volver a captarse.

7.- ¿Pueden vacunarse los pacientes con heparina?

Las vacunas de Janssen ha estado en el punto de mira tras detectarse seis casos de trombos entre siete millones de vacunados en Estados Unidos aunque la EMA ya ha dado luz verde para su uso dejando claro que los casos son raros, infrecuentes y que los beneficios de la vacuna son mayores a sus efectos secundarios. Una trombosis en senos cerebrales acompañada de una bajada de plaquetas que se había observado con anterioridad con la vacuna de AstraZeneca.

Los expertos advierten a las personas tratadas con heparina. Según la doctora Ortega, "no tiene nada que ver las trombosis, el mecanismo que se sospecha actualmente, un mecanismo autoinmune, con la alergia a la heparina. Pero por principio de precaución, hasta que no se estudien bien los casos (con heparina), no se debería administrar la vacuna de AstraZeneca y Janssen a estos pacientes", se debe retrasar la vacuna AstraZeneca en estos pacientes", subraya.

8.- ¿Es aconsejable vacunarse si estoy en tratamiento inmunosupresor o padezco una enfermedad crónica?

Por otra parte, según explica el Gobierno en su página web, las personas inmunodeprimidas o en tratamiento inmunosupresor pueden tener un riesgo aumentado de padecer covid grave y, aunque no hay datos definitivos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en esas personas, deben recibir la vacuna a menos que esté contraindicada explícitamente.

Por el momento, no se recomienda la interrupción del tratamiento inmunosupresor y debe consultar con el personal clínico responsable de su tratamiento, detallan las fuentes oficiales. Tampoco existen problemas de seguridad ni contraindicaciones para el uso de la vacuna covid en pacientes con enfermedades o tratamientos concomitantes.

9.- ¿Puedo vacunarme si tengo la covid19? ¿Y si soy asintomático o tengo fiebre?

Los especialistas advierten también a las personas que cursan una infección por coronavirus. Antes de vacunarse deben esperar a que la infección se resuelva y cumplir con los criterios establecidos para suspender el aislamiento.

No obstante, no se habla de asintomáticos, destacan que "si tienes covid con sintomatología grave no procede vacunarse". A efectos de vacunación no se consideran necesarias las pruebas virales o serológicas para detectar una infección aguda o previa, respectivamente.

Otra de las dudas más comunes en esta época a la hora de vacunarse es si hay algún problema por tener fiebre. Según los expertos, la vacunación se debe posponer solamente en personas que registren una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. La presencia de una infección leve y/o de fiebre de baja intensidad no debe posponer la vacunación.

10.- ¿Los pacientes de tratamientos de quimioterapia pueden ser vacunados contra el coronavirus?

En el caso de los pacientes con cáncer, y que estén recibiendo quimioterapia citotóxica, que supone inmunosupresión, también deben vacunarse. Su respuesta a la vacuna podría no ser igual de eficaz que en una persona que tenga intacta su capacidad de respuesta inmune. Por ello, los profesionales trabajan en conocer con detalle el grado de protección que se alcanza en los distintos tipos de pacientes. Las cuatro vacunas actuales no registran problemas de seguridad, ya que no contienen virus vivos que puedan replicarse.

11.- Si me han operado, ¿puedo vacunarme?

En otras circunstancias, como el haber sido operado recientemente, solo es necesario esperar a que exista recuperación clínica del paciente, de modo que no se solape el estado post-quirúrgico con las posibles reacciones vacunales. Habría que evitar que una reacción vacunal como la fiebre pueda confundirse con complicaciones de la cirugía.

También se preguntan si habrá algún problema con la vacuna las personas a las que solo les funciona un riñón. "Una mujer de 60 años, por ejemplo, no tendrá con esto ningún problema, en absoluto. Además, siempre hay que poner todo esto en función del riesgo y beneficio. Es más probable que si se infecta por covid tenga un desenlace muchísimo peor que si por la vacunación padece algún otro efecto secundario, que no va a ser así", concluye el doctor Navarro, quien destaca que tras la administración de la vacuna debe observarse cualquier posible reacción durante al menos 15 minutos.