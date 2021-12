El doctor Quique Bassat, sobre reducir la cuarentena a cinco días: "No está avalado por la ciencia"

El doctor Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, en contra de reducir la cuarentena por covid a cinco días

El principal problema, según el experto, es que hay muchas personas sin síntomas que siguen siendo infecciosas

El doctor Bassat, ante la variante ómicron: "Deberíamos ser todavía más cautos y poner más medidas, no menos"

La Comunidad de Madrid es partidaria de reducir las cuarentenas por covid a cinco días y el Ministerio de Sanidad podría darle el visto bueno mañana. Se trata de una medida que ya ha adoptado Grecia y que también estudian otros países. Ante esta situación, el doctor Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona, explica las claves.

El doctor Bassat no es partidario de reducir la cuarentena que tenemos actualmente en España. "Es paradójico que estemos, en vez de reforzar las medidas de prevención, las estemos flexibilizando. Es cierto que en aquellas personas sin síntomas, más allá de los cinco días, es posible que no sean infecciosos. Pero no tenemos suficientes datos para avalar esta medida y aún menos para hacerlo a la ligera como se está proponiendo, que se pueda aprobar a partir de mañana", señala el epidemiólogo.

Científicos de Estados Unidos y de otros países europeos sí recomiendan la medida en un momento de tantos contagios. Hablan de evidencias científicas. "Es probable que las personas infectadas sobre todo son infecciosas dos días antes de empezar con los síntomas y hasta tres días después de acabar con ellos. Lo que pasa que hay muchas personas sin síntomas que siguen siendo infecciosas. Eso para mí es suficiente mala noticia como para no avalar una cuarentena de cinco días. Para mí me parece muy precipitado y no avalado por la ciencia", explica al respecto el doctor Bassat.

El doctor Bassat, sobre ómicron: "Es prematuro decir que va a desaparecer sola sin que hagamos nada"

Sobre la variante ómicron, que es ya la dominante en casi todo el país, muchos ciudadanos se preguntan cómo podría ser su evolución. Se ha propagado de manera fulminante y parece que en otros países está remitiendo con esa misma rapidez. "Tenemos buenas noticias que llegan desde Gauteng, Sudáfrica, pero no tenemos las mismas noticias desde otros lugares del mundo. Paradójicamente en Sudáfrica sí que han descendido los casos muy rápidamente. Hemos pasado de 15.000 o 20.000 casos al día a 3.000 casos en muy poco tiempo. Pero esto no lo hemos visto en otros países con una demografía parecida a la nuestra. Es prematuro decir que esta variante va a desaparecer sola sin que hagamos nada para reducirla", explica el experto.

El Reino Unido no ha querido tomar más medidas porque dice que las hospitalizaciones y las muertes masivas son cosa del pasado. Parece que, en general, ómicron es mucho menos letal que otras variantes. "Es cierto que ómicron está afectando predominantemente a poblaciones bien vacunadas. Estamos viendo que en esas poblaciones la sintomatología es más leve, pero eso no quiere decir que no siga habiendo muchos casos que requieren hospitalizaciones o que acaban en fallecimiento. Por tanto, me parece muy delicado tomarnos este virus a la ligera ahora mismo. Deberíamos ser todavía más cautos y poner más medidas, no menos", subraya Bassat.