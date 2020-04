Las campanas de la Giralda de Sevilla repican en homenaje a las víctimas de coronavirus

Las campanas de las iglesias de toda España repican este domingo para "acompañar la soledad" de los miles de fallecidos por la COVID-19 y dar " consuelo " a sus familiares, coincidiendo con la bendición " urbi et orbi" del papa en el Domingo de Resurrección.

La misa del Domingo de Resurrección en una Basílica de San Pedro vacía

El Papa ha presidido la misa del Domingo de Resurrección en una Basílica de San Pedro vacía por las restricciones ante la emergencia provocada por el coronavirus, en concreto, desde el altar de la Cátedra, aunque no ha pronunciado la homilía ya que está previsto que imparta la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo' desde el centro del templo.

Se trata del mismo crucifijo ante el que rezó el Santo Padre el pasado 16 de marzo cuando salió del Vaticano saltándose la cuarentena al ser trasladado a la plaza de San Pedr o el pasado viernes 27 de marzo para la oración y bendición Urbi et Orbi en la que volvió a pedir el fin de la pandemia.

En el altar también se ha colocado la imagen de la Virgen Salus populi Romani, cuyo icono se guarda y se venera en la Basílica de Santa María la Mayor. La bendición Urbi et Orbi lleva pareja la posibilidad de ganar indulgencia plenaria.

El papa arremete contra el "egoísmo y la división" provocados por el virus

"Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico, del que dependerá no sólo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras", ha señalado el pontífice tras la bendición 'Urbi et Orbi', a la ciudad y al mundo, que ha impartido este Domingo de Resurrección.