Richard Horton lo vuelve a hacer: Hednra, Nipah, Sars, Mers y Ébola avisaron pero la austeridad era más importante: y ahora lo pagamos

Pocos expertos están siendo tan implacables con la conducta del mundo político y científico como Richard Horton , editor de The Lancet , que no se calle en sus intervenciones televisivas en Gran Bretaña y que advierte que el coronavirus es el mayor fracaso de toda una generación ensimismada que dejó de escuchar a los expertos y los científicos, fatua y despreocupada, que solo se ocupó de la austeridad.

Porque como señala Horton en un artículo de opinión publicado en The Guardian , una pandemia como el coronavirus era esperable porque ya había habido y los expertos lo advirtieron pero parece que el dinero para la ciencia y la inversión en ella no es productivo para esta generación de líderes y de ciudadanos.

Continúa Horton dejando en evidencia a los que dicen que nadie podía pensar en que una epidemia de este tipo fuera posible. “Que las señales de advertencia pasaron desapercibidas no es sorprendente. Pocos de nosotros hemos experimentado una pandemia, y todos somos culpables de ignorar información que no refleja nuestra propia experiencia del mundo. Las catástrofes revelan la debilidad de la memoria humana. ¿Cómo se puede planificar un evento raro al azar, seguramente los sacrificios serán demasiado grandes? Pero, como argumenta la sismóloga Lucy Jones en su libro de 2018 The Big Ones , “los peligros naturales son inevitables; el desastre no es ".