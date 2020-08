Rusia produce la primera partida de su vacuna contra el coronavirus Spútnik V

La vacuna rusa no figuraba entre las seis que, según señaló la OMS la semana pasada, estaban más avanzadas . El organismo con sede en Ginebra había citado entre esas seis a tres candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, dos estadounidenses (de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) y la británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Rusia "se ha saltado ciertos ensayos" a la hora de desarrollar la vacuna contra la COVID-19, y aseguró que su país no hará lo mismo. "No sabemos mucho sobre ella, esperamos que funcione, de verdad, esperamos que funcione", dijo Trump, quien no obstante advirtio en una rueda de prensa en la Casa Blanca que "creen que es importante seguir todo el proceso".