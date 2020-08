Salvador Illa, sobre el coronavirus: "Nada hace pensar en otra situación como la de marzo"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , descarta volver al confinamiento total porque "nada hace pensar que España vuelva a una situación como la de marzo" ya que "estamos ante un incremento de casos que tenemos que controlar pero que hoy por hoy no amenaza el sistema sanitario ".

"No estamos como en marzo", insiste el ministro, que explica que "más de la mitad de los casos detectados son asintomáticos , la media de edad es mucho más baja (en torno a 40 años), casos más leves , la presión hospitalaria ronda el 5% y, afortunadamente, el número de fallecimientos es muy distinto al de marzo y abril".

Tras admitir que está "preocupado" y lo estará hasta que "no encontremos cómo vencer esta pandemia", Illa exige "un cambio de actitud por parte de todos" y "no bajar la guardia. No podremos volver a vivir como antes en meses, en el mejor de los casos".