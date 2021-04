Sanidad retrasa entre 4 y 6 semanas su decisión sobre la segunda dosis de la vacuna de Astrazeneca

El viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero , ha informado este viernes que la Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, han decidido retrasar entre cuatro y seis semanas la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a las personas menores de 60 años que ya habían recibido la primera . Esta decisión se ha tomado por mayoría pero no por unanimidad. También ha comunicado las nuevas restricciones a partir del 3 de mayo para la comunidad en las zonas básicas de salud.

Dos millones de personas de trabajos esenciales seguirán esperando

La Comisión de Salud Pública decide de esta forma volver a retrasar su decisión sobre la segunda dosis de los menores de 60 vacunados contra el coronavirus con AstraZeneca, según ha confirmado Antonio Zapatero. Los menores de 60 años vacunados contra el coronavirus con una primera dosis AstraZeneca, unos 2 millones de personas , en su mayoría trabajadores esenciales, tendrán que seguir esperando para saber si recibirán el segundo pinchazo. Ya lo dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que tocaba esperar porque una sola dosis de la vacuna tenía una efectividad notables y había que buscar la evidencia científica, algo que ha provocado ya reacciones en las redes sociales de grupos de ciudadanos que protestan por no recibir la segunda dosis ni una alternativa al respecto.

El viernes pasado, la agencia europea presentó las conclusiones de un nuevo estudio sobre los beneficios de la vacuna de Oxford y el riesgo de coágulo. Y la respuesta fue clara: es segura para todos los grupos de edad. Además, el director ejecutivo adjunto del organismo, Noël Wathion, agregó que "los datos no respaldan la estrategia de retrasar o evitar administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca" e incidió que "para aquellos que no reciban la segunda dosis, no hay datos suficientes para hacer una recomendación alternativa.