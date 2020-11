Sanitarios británicos reclaman un impuesto climático sobre carnes rojas y lácteos

"No podemos alcanzar nuestros objetivos sin abordar nuestro sistema alimentario", señaló Kristin Bash, coautora del informe de la UKHACC. "La crisis climática no es algo que debamos ver tan lejos en el futuro. Es hora de tomar estos problemas en serio", subrayó. Además, quiso dejar claro que el informe no le decía a la gente que se hiciera vegana, si no que aumente su consumo de proteína vegetal.