Simón habla de una "situación extrema" en más de una Comunidad y defiende las restricciones de Madrid

"La Comunidad de Madrid no se ha confinado, solo se ha limitado la movilidad entre varios municipios con una situación crítica"

Simón hace un llamamiento a la sociedad a cumplir las normas de prevención

Pide vacunarse contra la gripe y aplaude la vuelta al cole

Fernando Simón sí cree que el confinamiento perimetral de Madrid era necesario porque la ocupación del 42% de las camas UCI, representa más del 35% de los casos que se dan en toda España. Es la comunidad con más positividad y con más ocupación de las camas UCI". No solo eso, Simón considera que la situación es extrema, que las restricciones son de mínimos y se pueden incluso ampliar por parte de las CCAA. El sábado, eso sí, las órdenes de Sanidad deberán ser cumplidas.

Porque Simón no solo cree que la situación es extrema en Madrid sino en otras Comunidades Autónomas. Por eso ha lanzado un llamamiento a los madrileños para cumplir unas restricciones perimetrales que nada tienen que ver con "el estado de alarma". De hecho, ha señalado que "la Comunidad de Madrid no se ha confinado, solo se ha limitado la movilidad entre varios municipios con una situación crítica. "Existe un nivel de transmisión que no es deseable, la situación no es buena y tenemos que asumirlo todos". Y reincide es que son medidas de mínimos que las CCAA pueden aumentar.

Pese a todo no todo es negro en el panorama. Simón considera que "la letalidad es más cercana a la letalidad del coronavirus y no la sesgada que veíamos en marzo y abril", y ha valorado que se están "realizando 1.652 PCR por cada 100.000 habitantes por semana, aunque con diferencias entre comunidades autónomas. Navarra hace casi 4.000 y es la que más hace".

El objetivo es estar por debajo de 50

Simón ha señalado que la evaluación de Madrid se "hará semanal, aunque la aplicación de medidas será quincenal" y ha defendido que "los criterios que se plantean en la orden son criterios que definen una situación muy problemática en un territorio muy concreto y en un momento muy particular. El objetivo no es bajar de 500, es estar por debajo de 50. A medida que se va llegando a unos niveles más soportables, se irán disminuyendo las medidas", ha señalado en contestación a la falta de criterios y papeles con los que Ayuso ha atacado la decisión de Sanidad.

Mensaje a Ayuso: la norma es clara no debería haber confesión

Respecto a la polémica sobre la legalidad de las medidas adoptadas por Sanidad, que Ayuso pondrá en marcha pero llevará a los tribunales, Simón ha señalado que "el Consejo Interterritorial tiene una norma clara que todos los participantes conocen. No debería haber confusión. Es verdad que, aunque en algunos grupos de trabajo hay cierta estabilidad, en otros foros de mayor nivel puede haber consejeros que no tenga frescas las normas. Pero están bien claras en la documentación asociada".

El seguimiento policial no es necesario

En Madrid la policía controlará que se cumplen las normas. Simón no lo ve necesario. "La población es capaz de entender, valorar y aplicar las medidas necesarias. El seguimiento policial no debería ser necesario, pero somos casi 47 millones de personas. Siempre hay un porcentaje de gente que no cumple lo que tiene que cumplir. A ese porcentaje puede llegar a ser necesario que se haga un control policial. Hay que poner en valor el ejemplo de la gente que sí cumple las medidas y no el ejemplo de las que no. Aplicar nuevas medidas, si son muy diferentes, puede generar confusión. Pero las medidas aplicadas en todas las CCAA no son muy diferentes a las que se llevan proponiendo tiempo, aunque sí puede haber alguna diferencia. Si alguien no quiere cumplirlas independientemente del mes del año, tampoco lo van a cumplir ahora. Estas personas, que tienen más impacto en el resto de la población del que creen, son una minoría ínfima".

Ventilar, clave y vacunarse de la gripe también

"La ventilación es importante para evitar la transmisión de la enfermedad en espacios cerrados. Ya hay guías donde se especifica cómo debe hacerse. Es una de las pocas medidas de las que hay evidencia para la reducción de la transmisión de la gripe", ha señalado Simón que considera que la campaña de la gripe se ha adelantado varias semanas. "Me consta que las vacunas están llegando y se están distribuyendo. Es importante por dos razones. Las personas vulnerables vacunadas facilita que se distinga entre gripe y COVID, se puede hacer un diagnóstico precoz. La transmisión de la gripe se puede frenar con la vacunación y se puede frenar su transmisión", ha señalado Simón.

"Si incrementamos la vacunación de la gripe vamos a proteger a las personas a riesgo de la gripe y podremos minimizar el riesgo hospitalario de la misma. Propondría a todos los grupos de riesgo que se vacunen. No tiene riesgos, se la van a ofrecer desde los centros de salud. Esta temporada en concreto, es importantísima. La vacunación en farmacia está sujeto a normativas que rige quién, cómo y dónde se puede vacunar. Las farmacias lo están solicitando, pero debe haber aspectos legales que rigen las vacunaciones que tengan que estar de acuerdo y que las farmacias obtengan todos los permisos legales. Las coberturas contra la gripe son similares en toda la UE. Hay países donde su normativa facilita la vacunación en farmacia y aquí entiendo que no deben favorecerlo", ha destacado al respecto.

Las pruebas, a los que presenten síntomas