El sarpullido en la boca, otro síntoma del coronavirus que se une a la lista

Esos sarpullidos se conocen como enantema, y los expertos no se han sorprendido que aparezcan en casos de COVID-19. Según apunta una dermatóloga estadounidense, y recoge 'The New York Times', un enantema serían un grupo de pequeñas manchas en las membranas mucosas, según explica la doctora Michele Green, del Hospital Lenox Hill de Nueva York. "Es muy común en los pacientes con enfermedades virales, como la varicela y la enfermedad de las manos, los pies y la boca. Una característica de muchos sarpullidos virales", añade Green.