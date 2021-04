Los síntomas más habituales

Hay mucho desconocimiento aun sobre el COVID persistente pero los médicos y también los pacientes que lo sufren están exigiendo que se trate como los síntomas de una enfermedad en curso y no como las secuelas de una enfermedad ya superada. No hay suficientes casos para el estudio, no se conoce cuándo pueden desaparecer los síntomas y por qué y de momento, no hay tratamientos.



Un nuevo estudio realizado por investigadores italianos ha detectado que el 50% de los pacientes sintomáticos de covid19 sufren al menos un síntoma persistente un año después de haber contraído el virus. realizaron este estudio con pacientes de covid leve o moderado (todos con síntomas) que no requirieron hospitalización. Todos ellos tuvieron síntomas como fiebre, cansancio, pérdida del olfato, alteracion del gusto y dolor articular los días y semanas posteriores al a infección. Alrededor de la mitad de todos ellos, doce meses después, seguían padeciendo como mínimo uno de esos síntomas.