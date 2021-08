¿A quién le van a poner la dosis de refuerzo contra la covid?

Las autoridades sanitarias de medio mundo continúan debatiéndose entre sí poner o no una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus que refuerce la inmunidad contra la enfermedad de las personas que, por su edad o por algún tipo de patología, no sean capaces de generar los anticuerpos necesarios con la pauta original.

Mientras que la Comunidad de Madrid sostiene la necesidad de administrar una dosis de refuerzo ante el avance de las nuevas variantes del SARS-Cov2, el Gobierno de España no termina de aclarar si finalmente las personas tendrán que recibir un tercer pinchazo del fármaco contra la covid19. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ve prioritaria la vacunación con la pauta original en los países en los que la campaña está mas atrasada. En occidente, la mayoría de estados superar ya el 50% de la población inmunizada pero esta situación no se repite en países más pobres donde no llegan tantas vacunas ni existe la infraestructura necesaria para administrarlas.