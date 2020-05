Las terrazas se llenan de personas con mascarillas, pero pocas se las dejan puestas

Lo normal es tener la mascarilla bajada mientras se disfruta en el bar. Porque a la mayoría no les parece una buena idea tenerla puesta con el vermut en la mesa. Pero, ¿qué opinan los expertos? El doctor Xavier Xercavins, experto en Medicina Preventiva, explicaba en Informativos Telecinco que "si no lo ves claro, lo mejor es no quitarse la mascarilla. Cuando se quiera comer o beber, se echa gel desinfectante en las manos, y con una mano te destapas la boca bajándote la mascarilla por un lado y con la otra bebes o comes. Mejor esta manera que ninguna. Estar en la terraza de un bar o un restaurante merece ser precavido. Vendría bien conocer la evidencia científica, pero se necesitan meses investigando", asegura Xercavins.