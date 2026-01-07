Celia Molina 07 ENE 2026 - 16:12h.

La comediante fue diagnosticada a los 14 años con un trastorno maníaco depresivo, al que siguieron otros problemas de salud mental

En una reciente entrevista en The New York Times, se ha mostrado "desesperada por morir" a través de un programa del estado

El 'The New York Times' ha publicado una extensa entrevista con la actriz Claire Brosseau, de 48 años, en la que ella misma ha declarado que está "desesperada por morir". En lo profesional, esta canadiense ha acumulado numerosos éxitos a lo largo de su vida: ha actuado en algunos de los clubes y festivales de comedia más prestigiosos de Estados Unidos, ha participado en películas como 'Who Is KK Downey?' (2008) y ha escrito programas de televisión "brutalmente divertidos", según el diario americano.

En lo personal, cuenta con una amplia red de amigos, una familia estable y el amor incondicional de su perro. Sin embargo, ha declarado que, cada día, duda de si "será capaz de superar la jornada". A los 14 años, (momento en el que empezó a abusar de las drogas y el alcohol) un psicoterapeuta le diagnosticó trastorno maníaco-depresivo. A éste le siguieron muchos otros cuadros clínicos como trastorno alimentario, trastorno de ansiedad, trastorno de la personalidad, trastorno por abuso de sustancias, ideas suicidas crónicas y otros problemas de salud mental.

En su entrevista, Brosseau ha confesado que lleva más de treinta años probando numerosos tratamientos, entre ellos "más de 25 medicamentos diferentes, atención psiquiátrica, diversas terapias y psicodélicos guiados". Anteriormente, dijo que su situación ha sido tan insoportable que quiere "poner fin a su vida con ayuda médica para morir" y que, por ello, en el año 2021, se acogió al programa MAID de Canadá.

Está inscrita en un programa de ayuda para morir (MAID)

Éste es un servicio de salud que se ofrece a las personas que padecen un "sufrimiento intolerable debido a una enfermedad grave e incurable" la opción de poner fin a su vida con la ayuda de un médico o una enfermera, siempre a petición del individuo. Sin embargo, la ley no se aplica a las personas con enfermedades mentales. Sí está previsto que, en marzo de 2027, entre en vigor una ampliación de la ley que incluiría a las personas con enfermedades mentales pero, actualmente, a pesar de los "horrores" que ha padecido (y padece) en su mente, Claire goza de una muy buena salud física.

La entrevista del 'New York Times incluye' también declaraciones de su psiquiatra, la Dra. Robinson, que lleva ya muchos años tratando a la actriz: "Se trata de una decisión lúcida de alguien que dice: mi trastorno ha afectado a mi relación con mi familia, ha afectado a mi capacidad para tener una buena relación con mi pareja y ha dominado mi vida, y he intentado suicidarme muchas veces, sin éxito. Y sigo queriendo morir, pero si pudiera morir de una forma agradable y suave, lo preferiría", ha dicho. La doctora ha admitido, por tanto, que la decisión de Brosseau es razonable: "Me encantaría que cambiara de opinión. Espero que no tenga que hacerlo. Pero, si lo hace, la apoyaré", concluyó.

Si Brosseau obtiene finalmente la aprobación para la MAID en 2027, espera que "su familia, sus psiquiatras y su perra Olive estén allí para apoyarla". Pero quiere despedirse de ellos y que esperen en otra habitación para que no les resulte doloroso verla morir. "Ya ha sido demasiado", declaró la actriz al medio estadounidense. "Es suficiente".