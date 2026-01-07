El sótano del Hospital Nacional del Intestino St Mark, en Reino Unido, guarda una colección única de decenas de miles de muestras de cáncer archivadas.

Llevan archivados decenas de años, pero ahora pueden tener la clave para salvar millones de vidas. El sótano del Hospital Nacional del Intestino St Mark, en Reino Unido guarda una colección única de decenas de miles de muestras de cáncer archivadas. Y ahora, estas muestras de tumores se han convertido en un verdadero tesoro para los investigadores. Pueden, de hecho, ayudar a resolver el misterio de por qué los casos de cáncer de colon están aumentando en los menores de 50 años, creen los científicos.

Los archivos contienen muestras de todos los pacientes con cáncer de intestino tratados en el hospital, lo que lo convierte en un "recurso probablemente único en cualquier parte del mundo" para descubrir causas en los jóvenes. Los cánceres de intestino y las bacterias intestinales que los acompañan se han conservado en cera de parafina. La importancia de este archivo radica en que las diferentes causas del cáncer dejan diferentes marcas o firmas en el ADN de las células que se han vuelto cancerosas. Y eso es lo que se va estudiar, enfocado a las edades más tempranas.

Proyecto Boomers

Investigadores del Instituto de Investigación del cáncer de Londres y del Hospital St Marks están lanzando un estudio pionero para comparar muestras de cáncer de intestino de la década de los 50 y 60 con muestras de cáncer actuales. El estudio, denominado "Proyecto Boomers", utilizará muestras patológicas preservadas del Hospital St. Mark, algunas de las cuales datan de principios del siglo XX, y que permanecen intactas y son aptas para técnicas avanzadas de análisis molecular.

Los investigadores planean utilizar técnicas de secuenciación genómica, incluyendo nuevos enfoques desarrollados en el Instituto de Investigación del Cáncer (ICR), para mapear cómo se altera el ADN en las muestras de cáncer de la década de 1950 en comparación con los casos actuales. La comparación mostrará cómo han cambiado las exposiciones ambientales en las últimas décadas. Si tiene éxito, el proyecto podría abrir el camino para una investigación a mayor escala e informar nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Técnicas de laboratorios de vanguardia para encontrar respuestas

Utilizando técnicas de laboratorio de vanguardia, el equipo espera descubrir cómo los cambios en la dieta, el estilo de vida, la exposición a contaminantes ambientales como los microplásticos e incluso cambios en las bacterias que viven en el intestino (microbioma). pueden estar impulsando el aumento de casos de cáncer de intestino de aparición temprana.

Trevor Graham, profesor de Genómica y Evolución y director del Centro de Evolución y Cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, explica en este sentido que "la gente de la década de 1960 vivía de forma diferente a la de hoy. Creemos que el exposoma (los cambios en la dieta, el estilo de vida y los factores ambientales a los que estamos expuestos) contribuye al aumento de casos y muertes por cáncer de intestino en adultos jóvenes.

El profesor Trevor Graham, del ICR, tiene su propia teoría que necesita ser confirmada para actuar: "Nuestra principal idea es que hoy en día existe un tipo particular de E. coli que habita en los intestinos de los jóvenes y que no existía en el pasado. Se cree que estas bacterias liberan toxinas que dañan el ADN del tejido intestinal, volviéndolo canceroso".

A esta tesis se une un equipo internacional, liderado por la Universidad de California en San Diego (EE UU), ha descubierto que la exposición durante la infancia a una bacteria denominada colibactina podría estar desencadenando una “epidemia de cáncer colorrectal” entre adultos jóvenes.

Como señala el profesor Kevin Monahan, codirector del proyecto, gastroenterólogo y codirector del Centro St Mark's para el cáncer Intestinal Familiar, “tenemos mucho que aprender sobre las causas del cáncer de intestino en los jóvenes y por qué ha ido aumentando en las últimas décadas". De hecho, la incidencia de este tipo de enfermedad oncológica en adultos menores de 50 años ha aumentado el doble en las últimas dos décadas en varios países de todo el mundo debido al contacto temprano con este agente.

Esta nueva investigación se está desarrollando en el Reino Unido porque los datos ya alarman a los expertos. Las tasas de cáncer de intestino han aumentado un 75% entre los menores de 24 años desde principios de los años 1990 y nadie sabe exactamente las razones. El cáncer de intestino es el cuarto cáncer más común en el Reino Unido y la segunda causa principal de muerte por cáncer. Si bien los programas de cribado han ayudado a reducir los casos en adultos mayores, los diagnósticos entre los jóvenes han aumentado en los últimos años y se prevé que se dupliquen entre 2010 y 2030.

Los cánceres de aparición temprana se detectan más tarde

Algunos estudios han demostrado que estos cánceres de aparición temprana se diagnostican en una etapa más tardía y parecen comportarse de manera más agresiva que el cáncer de intestino en personas mayores, por lo que incluso con mejores tratamientos, los resultados para estos pacientes suelen ser malos, según destaca el Instituto de Investigación contra el Cáncer (ICR).

Esto podría conducir a nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento del cáncer de intestino. El profesor Kevin Monahan, codirector del proyecto, gastroenterólogo y codirector del Centro St Mark's para el Cáncer Intestinal Familiar cree en una importancia vital de este investigación: “Tenemos mucho que aprender sobre las causas del cáncer de intestino en los jóvenes y por qué ha ido aumentando en las últimas décadas. Aún no sabemos si se trata de un solo factor o de varios, desde la dieta y la genética hasta los microplásticos y el sedentarismo. Lo sorprendente es que muchos pacientes jóvenes no muestran signos evidentes de mala salud, pero se les diagnostican formas agresivas de cáncer de intestino. Creemos que nuestro recurso único de muestras tumorales históricas en el Hospital St. Mark abrirá una ventana a nuevos enfoques para la prevención del cáncer de intestino en jóvenes.

Pese a todo, y mientras las investigaciones dan sus frutos, los expertos aconsejan como siempre mantener una dieta saludable y hacer ejercicio regular, así como consultar con su médico de cabecera si se tienen síntomas intestinales, como sangrado por el ano o un cambio en la frecuencia con la que evacúa.

Los factores de riesgo tradicionales siguen siendo relevantes, incluso en adultos jóvenes. “La infección por Helicobacter pylori, una bacteria que puede causar inflamación del revestimiento gástrico o úlceras, es un factor de riesgo importante”, puntualizan los especialistas. Además, señalan la influencia del tabaquismo, la ingesta frecuente de alimentos ahumados o en conserva, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol.

Lo que sí creen los investigadores es que la respuesta puede estar en este sótano inglés.