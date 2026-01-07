Europa congelada: La imagen de gente esquiando junto a la Torre Eiffel lo dice todo

Lluís Tovar 07 ENE 2026 - 16:17h.

El temporal de frío y nieve que sufre toda Europa está colapsando Francia.

Europa congelada en un fin de año que nos recuerda mucho a Filomena con un frío de récord. Una imagen habla por sí sola: en Francia, hay gente que esquía junto a la Torre Eiffel en una imagen insólita. El temporal de frío y nieve que sufre toda Europa está colapsando Francia. Aeropuertos, carreteras y, prácticamente todo el país, están en aviso naranja, informa Carlos Herranz y R. Doñoro. El mapa europeo habla de temperaturas bajo cero, con España también como protagonista.

La nieve se esperaba, pero el caos no se ha podido evitar. El manto blanco ha colapsado Francia, sobre todo el norte. Imposible circular sin cadenas. Como dicen los franceses que disfrutan de la nieve en plena ciudad "es algo excepcional y hay que aprovechar". Y lo hacen, como se ha dicho ya, esquiando junto a la Torre Eiffel. Nunca había visto algo así.

No tan divertidos son los 1.600 kilómetros de atascos, 900 kilómetros de retenciones en la ciudad del amor convertida ahora en la ciudad del frío a los Frozen. Mal por carretera y peor en avión. Vuelos cancelados hasta en cinco ocasiones hacen que muchos reconozcan que la nieve les apasiona, "pero no ahora".

Desplazarse es casi imposible. El tren parece la única solución. Porque la tormenta está fuerte y no se ha vivido algo así desde 2008. Una tormenta de aire ártico que inmortalizan, eso sí, los turistas.