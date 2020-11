El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , apoyó esta posición y señalo que " espera que no ocurra como con las mascarillas. Que al principio no eran de uso obligatorio" y luego sí lo fueron. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también se ha sumado a esta iniciativa.

No obstante, Bruselas ha rechazado que los tests de antígenos se hagan en farmacias, clínicas veterinarias o por los profesores de institutos , como han llegado a pedir los gobiernos de Madrid y Cataluña. La Comisión Europea ha publicado una guía de recomendaciones en las que indica que estos tests de antígenos para detectar el covid19 los realicen profesionales sanitarios entrenados y sólo cuando no se puedan hacer las PCR (mayor fiabilidad).

Los test de antígenos ahora son mucho más efectivos , sin embargo, no son del todo perfectos . Los que rechazan su uso en farmacias (técnicos de laboratorio o enfermeros), pese a verlo como una herramienta más para la población, creen que puede crear una falsa sensación de seguridad.

El debate se encuentra en los casos asintomáticos . Los que apoyan los test de antígenos en farmacias aseguran que los asintomáticos detectados que dan negativo no son contagiosos , pero los que rechazan esta iniciativa en farmacias creen que sí que podrían seguir infectando pese a dar un resultado negativo.

Qué son los test de antígenos

La diferencia es que las pruebas PCR, debido a su alta sensibilidad, detectan en ocasiones como positivos a personas que no tienen el virus. Los test de antígenos, en cambio, no muestran una sensibilidad tan alta, por lo que pueden detectar falsos negativos, es decir, no detectan el virus en personas con la carga viral baja.