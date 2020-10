La historia de Luis

Luis fue a ver sus padres porque dio negativo en el test de antígenos. Desde la cuarentena que hace en su casa asegura que estos test no sirven de mucho . “Estuve de viaje de trabajo con un compañero. Ya estando de vuelta en casa me llamó porque había dado positivo en covid. A los dos días empecé a sentir dolor de cabeza y malestar y fui a urgencias . Allí me hicieron el test de antígenos y di negativo ”, narra este vallisoletano.

“Al día siguiente” –prosigue- “aproveché que tenía un test negativo para ir a visitar a mis padres a los que no veía desde hacía meses. Mi padre es paciente de riesgo, así que, por suerte no me quité la mascarilla”. Ese mismo día, Luis empezó a sentirse peor y decidió aislarse en una habitación de su casa. “Tras una noche complicada, el domingo volví al mismo hospital, donde ya sí me hicieron una PCR y salió positiva”, cuenta.