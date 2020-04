Test de coronavirus, ni venderlos ni hacerlos: "expediente" a todas las farmacias que los faciliten

Conocer el alcance del coronavirus está provocando que los test de detección se conviertan en el objeto de deseo para la población española. La incertidumbre ha aumentado a causa del posible porcentaje de asintomáticos en nuestro país: personas contagiadas, que no lo saben, y que propagan el virus. Sin embargo, los ciudadanos, de momento, no pueden realizarse la prueba por cuenta propia. Las farmacias tienen prohibido tenerlos , tanto para venderlos como para hacerlos.

Una farmacia 24 horas está siendo investigada , después de que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, COFM , comprobara que había vendido test rápidos tras el previo pago de 25 euros . "A día de hoy no se pueden tener test rápidos de COVID-19 en farmacias. Está prohibido, al igual que no se puede tampoco realizar test al propio personal. Si alguna farmacia se salta la normativa, se actuará en consecuencia. Hemos tenido conocimiento de un solo caso", ha señalado este lunes Luis González, presidente del COFM .

"No se pueden hacer test porque no tenemos material de protección para hacerlo y, las muestras, si es a través de sangre, deben hacerse en un laboratorio. Los test rápidos, cuando nos los ofrecieron al principio del confinamiento determinadas empresas, vimos que no tienen una fiabilidad del 100%. Su venta o realización no es legal, no está permitido", señalan a Informativos Telecinco fuentes del COFM.