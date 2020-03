‘The Guardian’ machaca a Sánchez por dejar irse de terrazas a los españoles, pero Johnson cerró los bares hace poco

Las críticas de The Guadian y NYT a la gestión española son demoledoras. El típico refrán de en casa de herrero cuchillo de palo. Porque sí, los españoles como dice The Guardian estaban disfrutando de una primavera inusualmente suave y soleada.

A finales de febrero y principios de marzo, con temperaturas superiores a los 20 ° C, los cafés y bares de Madrid "estaban llenos de gente feliz, haciendo lo que más les gusta a los madrileños: ser sociables" . El análisis de la sociedad española y su capital no acaba ahí. " Eso significa abrazos, besos y charlas animadas a solo unos centímetros de la cara de otra persona".

Lo que no dice The Guardian, aunque no le falten razones para la crítica es lo suyo. Porque lo del negacionista Johnson también es de traca. Ya su padre le dijo al primer ministro que iría de bares cuando quisiera y los pubs han estado llenos hasta hace unos días. Las imágenes de metros abarrotados tampoco indican mucha previsión. Johnson, de hecho, dejó claro que le importaba más la economía que la salud. Luego, la realidad, le ha hecho recular, como a Trump, el liberal que ha inyectado dos billones de dólares a su economía para enfrentarse al coronavirus, ese virus 'made un China'. Cono ahora lo son los elementos sanitarios para paliarlos.