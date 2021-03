Última hora del coronavirus | El descenso desigual de la tercera ola: del milagro extremeño al riesgo extremo de Madrid

Los principales indicadores de la pandemia de coronavirus en nuestro país siguen en descenso. Sanidad ha notificado 15.978 nuevos casos durante este fin de semana. Lo peor sigue siendo el número de muertes : 467 personas han perdido la vida desde el pasado viernes. La incidencia sigue bajando en el último mes hemos pasado de los 865 casos por 100.000 habitantes a los 175, casi 700 puntos en 28 días. Pero esta bajada no ha sido homogénea.

PCR anal que se está empleando especialmente en China, con más frecuencia que en otros países, y en el nuestro en concreto "muy poco". A partir de un bastoncillo o torunda que se introduce por la zona anal, se toma un poco de muestra del último tramo del tracto digestivo, de la zona rectal, según explica el experto. PCR de muestra nasofaríngea porque, de acuerdo con algunos estudios, se ha demostrado que el virus sigue estando presente en heces cuando ya no se puede detectar en las muestras respiratorias, aparte de que la estabilidad del germen y de su material genético es muy bueno en el propio contenido intestinal, según argumenta el doctor Martínez.

Para algunas personas, los síntomas que persisten meses después de infectarse con Covid-19 podrían convertirse en una enfermedad crónica, según Francis Collins, responsable del sistema de hospitales públicos de Reino Unido. "Me temo que algunas personas que han tenido estos efectos y que ya han pasado tres o cuatro meses pueden no estar en camino de mejorar en unos meses más, y esto podría ser algo que se convierta en una enfermedad crónica", ha asegurado en una entrevista con la NBC.

7.45 El expresidente de EEUU, Donald Trump, y su esposa Melania, se vacunaron en secreto del covid antes de dejar la Casa Blanca, según informa The New York Times. El diario no aclara que antídoto recibieron, si el de Pfizer o el de Moderna, ni se ya tienen las dos dosis o solo una. La pareja había pasado la enfermedad en octubre, poco antes de las elecciones que sacaron a Trump del Gobierno. La noticia se ha conocido un día después de la primera aparición pública de Trump tras dejar la Casa Blanca.